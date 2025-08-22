menu
Raih Sertifikasi ISO/IEC 27001, KVB Indonesia Perkuat Keamanan Data Nasabah

Raih Sertifikasi ISO/IEC 27001, KVB Indonesia Perkuat Keamanan Data Nasabah

Raih Sertifikasi ISO/IEC 27001, KVB Indonesia Perkuat Keamanan Data Nasabah
KVB Indonesia raih sertifikasi ISO/IEC 27001. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - KVB Indonesia resmi meraih sertifikasi ISO/IEC 27001, standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi (ISMS) yang diakui secara global.

Pencapaian ini menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga keamanan data nasabah di tengah pertumbuhan transaksi digital.

Direktur Utama KVB Indonesia, Tonny Fong, mengatakan sertifikasi yang diberikan CBQA Global menjadi tonggak penting bagi perusahaan.

Baca Juga:

“Pencapaian ini memperkuat posisi KVB Indonesia sebagai broker terpercaya dalam industri keuangan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (22/8).

Tonny menjelaskan, ISO/IEC 27001 memvalidasi penerapan langkah-langkah keamanan komprehensif yang menjamin tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Hal ini dinilai vital untuk menjaga kepercayaan dan kenyamanan nasabah.

Sebagai anggota resmi Bursa Berjangka Jakarta (BBJ/JFX) dan Lembaga Kliring Berjangka Indonesia (KBI), serta berada di bawah pengawasan Bappebti, KVB Indonesia berkomitmen menghadirkan layanan finansial inovatif yang sesuai regulasi nasional.

Baca Juga:

Sertifikasi ISO/IEC 27001 ini juga mencerminkan kerja keras tim dalam menempatkan keamanan data sebagai prioritas utama.

“Kami terus berupaya menyediakan platform aman dan dapat diandalkan. Sertifikasi ini memperkokoh kepercayaan nasabah sekaligus menegaskan komitmen KVB Indonesia melindungi data mereka sebaik mungkin,” kata Tonny.

KVB Indonesia raih sertifikasi ISO/IEC 27001, tegaskan komitmen jaga keamanan data nasabah.

