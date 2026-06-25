Raih Sertifikat AEO dari Bea Cukai, Bridgestone Indonesia Siap Perkuat Daya Saing Ekspor
jpnn.com, JAKARTA - PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) bertepatan dengan perayaan 50 tahun kiprahnya di Indonesia resmi menerima sertifikat AEO (Authorized Economic Operator) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta pada Rabu (16/6).
Sertifikat AEO diberikan Bea Cukai sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai operator ekonomi terpercaya dalam rantai pasok perdagangan internasional.
Presiden Direktur Bridgestone Indonesia Mukiat Sutikno menyampaikan pihaknya mengapresiasi Ditjen Bea dan Cukai yang selama ini telah memberikan pendampingan, pelayanan, dan bersinergi dalam aktivitas ekspor dan impor Bridgestone Indonesia.
"Kami merasakan manfaat yang besar, terutama dari segi percepatan arus barang serta berbagai kemudahan lainnya. Pencapaian ini juga kami bagikan kepada kantor Bridgestone regional kami, yakni Bridgestone Asia Pacific India dan China (BS-APIC)," ujar Mukiat Sutikno dalam keterangan resminya, Kamis (25/6).
Sertifikat AEO yang diberikan kepada Bridgestone Indonesia. Foto: Dokumentasi Bridgestone Indonesia
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea dan Cukai Budi Prasetiyo menyampaikan program AEO merupakan bentuk kemitraan strategis antara Bea dan Cukai dan dunia usaha untuk membangun rantai pasok perdagangan internasional yang berkualitas.
“AEO merupakan simbol perusahaan terpercaya yang menunjukkan komitmen perusahaan dalam memenuhi standar kepatuhan, keamanan, dan tata kelola rantai pasok yang baik," kata Budi.
Menurut Budi, dengan semakin banyaknya perusahaan yang memperoleh pengakuan AEO diharapkan daya saing perusahaan Indonesia dalam perdagangan internasional semakin meningkat.
Sertifikat AEO yang diberikan Ditjen Bea Cukai menjadi bukti nyata komitmen Bridgestone Indonesia dalam memenuhi standar kepatuhan yang ditetapkan
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