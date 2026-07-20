Raih Sertifikat CPOB, Selatox Perkuat Basis Manufaktur Global di Cikarang

jpnn.com, JAKARTA - PT Selatox Bio Pharma memperkuat langkahnya memasuki industri biofarmasi berstandar internasional setelah memperoleh sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pencapaian tersebut diumumkan bersamaan dengan peresmian fasilitas manufaktur biofarmasi Selatox di Cikarang, Jawa Barat, Senin (20/7). Sertifikasi ini menjadi pengakuan bahwa fasilitas produksi dan sistem manajemen mutu yang dijalankan Selatox telah memenuhi persyaratan BPOM.

"Pengakuan ini menjadi fondasi penting bagi perusahaan untuk memproduksi produk biofarmasi estetika dengan standar keamanan dan mutu yang konsisten," kata Chief Executive Officer Selatox, Joh Young Hoon.

Fasilitas tersebut dilengkapi sistem produksi berteknologi maju, area produksi steril, serta sistem pengelolaan mutu yang mencakup seluruh tahapan manufaktur. Pengawasan dilakukan sejak penerimaan bahan baku, proses produksi dan pengujian, hingga produk memasuki tahap distribusi.

Dia menyebutkan, sertifikasi CPOB merupakan tonggak penting bagi pengembangan bisnis perusahaan di Indonesia

“Sertifikasi ini menegaskan bahwa fasilitas manufaktur dan sistem manajemen mutu kami telah memenuhi standar yang ditetapkan,” ujarnya.

Menurut Joh, perusahaan akan menerapkan proses produksi yang presisi serta pengendalian mutu yang ketat untuk menghasilkan produk yang dapat dipercaya oleh tenaga kesehatan dan mitra industri.

Dia mengatakan, Selatox merupakan perusahaan biofarmasi yang berfokus pada penelitian, pengembangan, dan manufaktur produk biofarmasi estetika. Salah satu lini yang tengah dikembangkan perusahaan adalah produk berbasis Botulinum Toxin Type A.