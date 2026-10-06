Raih Skor Tertinggi di IDF 2026, Parama Hansa Abhipraya Bersiap ke Panggung Musik

jpnn.com, JAKARTA - Parama Hansa Abhipraya meraih Highest Score Diamond Award dalam International Drum Festival (IDF) 2026 yang digelar Federation of International Music Organizers (FIMO) pada 3–4 Oktober 2026 di NICE PIK 2, Tangerang.

Penghargaan tersebut diraih Parama dalam kategori grading berdasarkan perolehan skor tertinggi.

Pencapaian ini menjadi bagian dari kiprahnya di bidang musik sekaligus membuka peluang bagi Parama untuk mengikuti sejumlah kompetisi dan kegiatan musik internasional yang terhubung dengan jaringan FIMO.

Melalui capaian tersebut, Parama dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti sejumlah agenda musik internasional di Jepang, Malaysia, dan Singapura. Di antaranya Winter Japan Music, Singapore International Music Festival, serta Genting International Music Festival Malaysia.

Prestasi di bidang drum menambah deretan pencapaian Parama di sejumlah bidang. Sebelumnya, dia meraih gelar World Star Champion dalam Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) 2025 dan mengoleksi sejumlah prestasi dalam kompetisi matematika internasional.

Di bidang musik, Parama juga pernah meraih Juara 1 Rhapsodie Indonesia Piano Competition (RIPC) 2025. Prestasi tersebut mengantarkannya mewakili Indonesia dalam Golden Lion Singapore 2026 dan meraih 2nd Silver Trophy.

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Kemampuan bermain drum Parama juga dikembangkan melalui berbagai kegiatan musik. Pada 2026, ia aktif tampil bersama komunitas Main Drum Bareng asuhan Yoiqball, termasuk dalam rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional.

Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses pengembangan teknik bermain, musikalitas, dan kemampuan berkolaborasi.