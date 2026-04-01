Raih Tiket Terakhir ke Piala Dunia 2026, Irak Masuk ke Grup Neraka

jpnn.com, JAKARTA - Irak memastikan tiket terakhir Piala Dunia 2026 setelah mengatasi perlawanan Bolivia pada babak play off antar konfederasi.

Berlaga di Monterrey Stadium, Meksiko, Rabu (1/4) skuad asuhan Graham Arnold itu menang dengan skor 2-1.

Gol kemenangan tim berjuluk Singa Mesopotamia itu pada laga ini dicetak oleh Ali Al-Hamadi pada menit ke-10 dan Aymen Hussein (53).

Adapun gol hiburan Bolivia pada pertandingan ini hadir melalui Moisés Paniagua pada menit ke-39.

Dengan hasil ini Irak mengikut jejak wakil Asia lainnya, yaitu Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, Uzbekistan, Qatar, dan Yordania yang terlebih dahulu tembus putaran final Piala Dunia 2026.

Nantinya Irak akan tergabung di Grup I menghadapi lawan tangguh macam Prancis, Senegal, dan Norwegia.

Raihan yang dicapai Irak menjadi yang kedua setelah terakhir tembus Piala Dunia pada edisi 1986 silam di Meksiko.

Peserta Piala Dunia 2026 saat ini sudah lengkap dengan komposisi 48 negara.