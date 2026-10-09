Raih Valuasi 25 Miliar Dolar AS, OKX Kantongi Investasi Strategis dari Circle hingga Ripple

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan teknologi keuangan dan platform aset kripto global, OKX, mengumumkan keberhasilannya menyelesaikan putaran investasi strategis dari Circle, Qube Research & Technologies (QRT), Ripple, dan SC Ventures milik Standard Chartered.

Aksi korporasi ini berhasil membawa valuasi prapendanaan (pre-money valuation) OKX menyentuh angka US$25 miliar.

Putaran pendanaan terbaru ini merupakan kelanjutan dari investasi strategis sebelumnya yang dipimpin oleh Intercontinental Exchange (ICE), induk perusahaan New York Stock Exchange (NYSE), pada Maret 2026 lalu. Meskipun valuasi perusahaan diumumkan, nilai total investasi dari para mitra baru ini tidak diungkapkan kepada publik.

Founder dan CEO OKX, Star Xu, menjelaskan bahwa suntikan modal ini akan digunakan untuk mendorong pertumbuhan platform serta mempercepat tokenisasi aset dunia nyata (real-world assets).

"Visi kami sangat sederhana: simpan, bayar, investasikan, dan kembangkan. Kami ingin membangun platform teknologi keuangan untuk generasi berikutnya yang menggabungkan teknologi kripto dengan standar institusi keuangan global," ujar Star Xu dalam keterangan resminya.

Melalui kemitraan modal ini, OKX memperdalam hubungan dengan para penyedia infrastruktur inti di jaringan perdagangan mereka. Circle bertindak sebagai penyedia likuiditas dolar lewat integrasi USDC, sementara QRT menjadi mitra likuiditas institusional skala besar.

Di sisi lain, Ripple memperkuat ekosistem melalui stablecoin RLUSD, dan Standard Chartered (SC Ventures) bertindak sebagai kustodian dana treasury tokenisasi BUIDL yang diluncurkan bersama BlackRock.

Kolaborasi strategis ini menegaskan pergeseran posisi OKX yang semula bergerak sebagai bursa kripto murni, kini bertransformasi menjadi platform teknologi keuangan global yang lebih luas dan terintegrasi untuk mendukung pasar onchain masa depan.(ray/jpnn)