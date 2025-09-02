Raih Xero Asia Partner of The Year 2025, Logiframe Dorong Cloud Accounting

jpnn.com, JAKARTA - Logiframe, konsultan akuntansi berbasis teknologi asal Indonesia, meraih penghargaan Xero Asia Partner of The Year 2025.

Ajang yang digelar Xero ini memberikan apresiasi kepada mitra regional yang dinilai berhasil mendorong adopsi cloud accounting dan memberikan dampak nyata bagi perkembangan bisnis klien.

Penghargaan tersebut menegaskan posisi Logiframe sebagai pelopor akuntansi digital di Indonesia.

Sejak menjadi mitra pertama Xero di tanah air pada 2013, Logiframe konsisten menghadirkan solusi berbasis data yang memudahkan lebih dari 600 bisnis lintas sektor dalam mengelola arus kas, penggajian, persediaan, dan perpajakan secara real-time.

CEO Logiframe Consulting, Wienanto Tanuwidjaja, menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi bukti keberhasilan kemitraan jangka panjang dengan Xero.

“Kami ingin membantu bisnis tumbuh lebih cerdas melalui transformasi digital. Tidak hanya memberikan layanan akuntansi tradisional, tetapi juga mendorong integrasi teknologi untuk memperkuat daya saing di era ekonomi modern,” ujarnya.

Xero sendiri menilai Logiframe sebagai mitra strategis yang berperan besar dalam memperkenalkan cloud accounting di Indonesia.

Managing Director Xero Asia, Koren Wines, menegaskan bahwa inovasi dan konsistensi Logiframe telah memberdayakan ribuan pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk meningkatkan transparansi keuangan sekaligus memperluas akses pada solusi akuntansi kelas dunia.