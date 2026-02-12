Raih Zero Fatality 2025, JICT Perkuat Fondasi Produktivitas & Daya Saing Logistik Nasional
jpnn.com - PT Jakarta International Container Terminal (JICT) mencatat capaian strategis di tengah tekanan efisiensi dan lonjakan aktivitas logistik, yakni nihil kecelakaan kerja fatal sepanjang 2025.
Pengakuan itu dikukuhkan melalui penghargaan Zero Fatality Tahun 2025 dalam ajang Safety Forum 2026 yang digelar PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo pada 10–11 Februari 2026.
Direktur Utama JICT Ade Hartono mengatakan keselamatan kerja adalah fondasi produktivitas jangka panjang.
Menurutnya, bagi industri kepelabuhanan, keselamatan bukan semata isu kepatuhan, melainkan variabel ekonomi, sehingga zero fatality menjadi indikator penting kualitas tata kelola operasional.
"Di bisnis terminal peti kemas, downtime akibat insiden keselamatan berdampak langsung pada throughput, service level, dan kepercayaan pelanggan. Zero fatality bukan sekadar capaian K3, tetapi bagian dari strategi menjaga keberlanjutan bisnis dan daya saing," kata Ade di Jakarta, pada Rabu (11/2/2026).
Sebagai operator terminal peti kemas internasional dengan intensitas pergerakan alat berat, kapal, dan kontainer yang tinggi, JICT menghadapi profil risiko operasional yang kompleks.
Penerapan sistem manajemen keselamatan yang disiplin menjadi bagian dari manajemen risiko korporasi.
"Kami memandang keselamatan sebagai risk control yang terintegrasi dalam sistem bisnis. Setiap investigasi insiden menghasilkan perbaikan proses. Setiap pembelajaran memperkuat reliability operasi. Ini adalah investasi, bukan biaya," tutur Ade.
