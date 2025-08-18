menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Film » Raihaanun Bicara Soal Labinak, Film Horor Tentang Kanibalisme

Raihaanun Bicara Soal Labinak, Film Horor Tentang Kanibalisme

Raihaanun Bicara Soal Labinak, Film Horor Tentang Kanibalisme
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Raihaanun, pemain film Labinak: Mereka Ada di Sini. Foto: Dok. Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Raihaanun mengungkap pengalaman terlibat dalam film horor terbaru yang berjudul Labinak: Mereka Ada di Sini.

Pemeran tokoh Najwa mengatakan bahwa peran dalam film itu memberinya dimensi yang sebenarnya bertolak belakang.

Pada satu sisi, dia adalah seorang guru fisika, yang percaya pada segala hal dengan bukti logika. Namun, di sisi lain, dari pengalaman tinggal di rumah barunya, dirinya selalu mendapat teror dari sosok-sosok yang tidak pernah dipahami sebelumnya.

Baca Juga:

“Ada masa lalu kelam yang dilalui Najwa, yang belum pernah dia ungkapkan ke anaknya. Masa lalu yang rasanya ingin dikubur. Apa yang menjadi fokus Najwa adalah membahagiakan anaknya, termasuk dengan pindah ke tempat baru yang lebih baik," ungkap Raihaanun.

Perempuan berusia 37 tahun itu menjelaskan, karakter Najwa sangat beresonansi dengan banyak perempuan.

Beberapa hal yang dimaksud seperti mengenai apa yang dilaluinya, serta pengorbanan yang dilakukan, demi anaknya.

Baca Juga:

"Film ini, selain berisi kengerian horor yang diciptakan Mas Kinoi, juga memberikan kritik sosial yang akan menjadi topik diskusi melalui tema kanibalisme, yang melibatkan kelompok kaya dan mereka yang kurang beruntung di dunia ini,” jelas Raihaanun.

Labinak: Mereka Ada di Sini siap menyajikan kisah yang mengerikan tentang sebuah penganut sekte kuno, yang menjadikan kanibalisme sebagai ritual untuk mewujudkan usia abadi di dunia.

Aktris Raihaanun mengungkap pengalaman terlibat dalam film horor terbaru yang berjudul Labinak: Mereka Ada di Sini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI