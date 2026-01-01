Raihaanun Cerita Momen Paling Menguras Emosi Saat Syuting Beautiful Pain

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Raihaanun mengungkap salah satu adegan paling menguras emosi yang dijalaninya saat membintangi film Beautiful Pain.

Dia berperan sebagai Niken, seorang ibu yang harus menghadapi berbagai konflik terkait rumah tangga dan anaknya.

Salah satu bagian yang menjadi tantangan bagi aktris berusia 38 tahun tersebut adalah rangkaian adegan menjelang akhir film.

Raihaanun mengatakan adegan itu berlangsung sekitar enam menit dan memperlihatkan emosi Niken yang semakin memuncak karena persoalan anak.

“Saya yang pakai blazer biru, sampai menangis-nangis. Wow, satu rangkaian scene sekitar enam menit yang sampai ending-nya saya pecah belah karena anak itu,” kata Raihaanun di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/9).

Selebritas keturunan Minangkabau itu menyebut adegan tersebut harus diselesaikan dalam satu hari.

Hal itu membuat proses persiapan menjadi bagian penting sebelum kamera mulai merekam.

“Pada saat itu, syutingnya satu hari untuk scene itu,” ujar Raihaanun.