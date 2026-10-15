Raihaanun Ungkap Adegan Menguras Air Mata dalam Beautiful Pain

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Raihaanun mengungkap pengalaman emosional saat menjalani proses syuting film terbarunya, Beautiful Pain.

Dia mengaku masih terbawa suasana setelah menyelesaikan salah satu adegan yang menguras emosi. Bahkan, tangisnya belum berhenti hingga 15 sampai 30 menit setelah sutradara mengatakan cut.

Adegan tersebut memperlihatkan karakter Niken yang memeluk kedua anaknya sambil menangis. Raihaanun juga mengatakan bahwa proses pengambilan gambar dilakukan dengan teknik one take.

“Setelah cut itu saya enggak bisa berhenti nangis gitu. Ada kali 15 menit, setengah jam saya masih kebawa gitu sama karakter yang dialami sama Niken,” kata Raihaanun saat konferensi pers di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (15/10).

Pemeran Niken itu menjelaskan bahwa adegan tersebut membutuhkan energi dan persiapan mental yang cukup besar. Terlebih, proses syuting berlangsung pada dini hari, sekitar pukul 03.00 hingga 04.00.

Menurutnya, pengambilan gambar untuk adegan tersebut memang dikhususkan pada hari itu karena harus dilakukan dalam satu shot.

Baca Juga: Baim Wong Ternyata Sudah Mengidolakan Raihaanun Sejak Lama

“Dan itu cukup draining karena juga dilakukannya jam 4 pagi itu. Jadi itu yang butuh mental dan energi,” tuturnya.

Sebelum pengambilan gambar dimulai, Raihaanun berusaha mempersiapkan diri dan mengumpulkan energi agar bisa mendalami emosi karakter yang diperankannya.