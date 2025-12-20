Raihan Emas Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 Melampaui Target Kemenpora
jpnn.com, JAKARTA - Prestasi kontingen Indonesia di SEA Games 2025 mampu melampaui target yang diberikan Kemenpora.
Tercatat tim Merah Putih finis di posisi kedua dengan mengoleksi 333 medali dengan perincian, 91 emas, 112 perak, dan 130 perunggu.
Catatan tersebut melebihi target yang diberikan Kemenpora RI setelah pada awalnya hanya mengharapkan meraih 80 medali emas.
Ketua NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari memberikan apresiasi kepada prestasi yang telah ditorehkan kontingen Merah Putih.
“Capaian medali emas dan prestasi luar biasa yang diraih Tim Indonesia di SEA Games Thailand 2025 adalah hasil dari kerja keras, pengorbanan, dan perjuangan panjang.”
“Ini bukan hanya kemenangan di arena pertandingan, tetapi kemenangan bagi seluruh bangsa Indonesia,” ujar Okto.
Okto berharap prestasi di SEA Games menjadi sasaran antara dalam pembinaan prestasi olahraga nasional.
Ajang ini menjadi bagian dari proses menuju multievent yang lebih besar, seperti Asian Games Nagoya 2026 dan Olimpiade Los Angeles 2028.
