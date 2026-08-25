Railway & Plantations: Buitenzorg–Soekaboemi, 2 Hari Bersama KAI Wisata

jpnn.com - KAI Wisata berkolaborasi dengan Jaswita dan peneliti ITB menggelar program wisata edukasi “Railway & Plantations: Buitenzorg–Soekaboemi”.

Kolaborasi itu menjadi bagian dari upaya KAI Wisata mengembangkan rail-based tourism, dengan menghubungkan perjalanan kereta api, sejarah, destinasi, menjadi sebuah pengalaman yang terintegrasi.

Acara itu mengangkat tema “A Piece of Railway & Plantations in the Far East That Reshaped the World”, yang berlangsung pada 22–23 Agustus 2026.

Perjalanan selama dua hari satu malam mengajak peserta menelusuri keterkaitan sejarah perkeretaapian dengan perkembangan perkebunan dan industri dari Buitenzorg (Bogor) hingga Soekaboemi (Sukabumi).

Perjalanan dimulai dari Stasiun Bogor dengan kereta api menuju Sukabumi dan dilanjutkan dengan eksplorasi sejumlah titik bersejarah, antara lain:

Perkebunan dan Pabrik Teh Goalpara,

Ubrug,

Pabrik dan Perkebunan Gutta-Percha Tjipetir,

Stasiun Lama Tjigombong.

Peserta juga mengikuti short course “All About Tea” serta historical storytelling mengenai perkembangan perkebunan, keluarga planter Kerkhoven, dan jejak industri di kawasan tersebut.

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Direktur Utama KAI Wisata Raden Agus Dwinanto Budiadji mengatakan bahwa program ini merupakan salah satu bentuk pengembangan pengalaman perjalanan yang memadukan sejarah, edukasi, wisata, dan minat khusus.

“Dengan paket trip ini, KAI Wisata mencoba mengolaborasikan edukasi sejarah perkeretaapian, wisata, dan hobi untuk menghadirkan pengalaman baru melalui storytelling dan interaksi langsung yang berkesan,” ujar Raden Agus.