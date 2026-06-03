Raimuna SLTAK Penabur Jakarta Membentuk Generasi Berakhlak Mulia

jpnn.com, SENTUL - Sebanyak 301 pramuka penegak dari 14 SLTAK Penabur Jakarta dan SMAK Penabur Serang mengikuti Raimuna 2026 yang digelar di Talaga Cikeas, Sentul, pada 29-30 Mei 2026. Kegiatan tahunan tersebut menjadi ajang pembinaan karakter, kepemimpinan, dan kebersamaan bagi para siswa.

Mengusung tema “Pramuka Beriman: Berpikir Baik, Berkata Benar, Bertindak Nyata”, Raimuna 2026 mendorong para peserta untuk mengimplementasikan nilai-nilai kepramukaan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjaga lingkungan hidup.

Upacara pembukaan dipimpin oleh Pengurus BPK Penabur Jakarta Purnomo Sigit. Dalam amanatnya, dia mengingatkan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kelestarian alam.

Menurut Purnomo, kesejahteraan manusia tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan yang terjaga dengan baik. Karena itu, pramuka diharapkan menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan lingkungan.

“Jika bumi terkelola dengan baik, tentunya akan menyejahterakan kita semua. Pramuka turut berperan menjaga bumi tercinta,” ujar Purnomo.

Selain kegiatan kepramukaan, para peserta juga mengikuti berbagai aktivitas edukatif yang dirancang untuk memperluas wawasan dan mengasah keterampilan sosial mereka. Kegiatan tersebut mendapat dukungan penuh dari Kwartir Daerah DKI Jakarta.

Kapusdiklatda DKI Jakarta Neny Rahmawati, bersama tim pelatih turut hadir mendampingi peserta selama kegiatan berlangsung. Dia mengapresiasi pelaksanaan Raimuna yang dinilai berjalan sesuai perencanaan.

“Saya sangat bangga karena kegiatannya berlangsung sesuai rundown yang sudah direncanakan. Seluruh pembina juga dapat hadir, semuanya terpola dengan baik, dan tampak nyata kepedulian dari seluruh tenaga pendidik maupun kependidikan dalam penyelenggaraan kegiatan ini,” kata Neny.