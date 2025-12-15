Raisa, Afgan hingga XODIAC Ramaikan Panggung HUT Ke-24 Transmedia

jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah musisi Indonesia meramaikan panggung HUT ke-24 Transmedia bertajuk “Transmedia 24 Ours”, Minggu (14/12) malam.

Raisa dan Afgan membuka acara yang digelar di Trans Studio Cibubur, Jakarta, itu dengan membawakan lagu Sinaran dengan suasana romantis dan berkelas.

Suasana tiba-tiba berubah menjadi heboh ketika Nassar muncul di atas panggung. Dia tampil dengan busana serbamerah dan menyanyikan lagu 'Penasaran' dengan penuh energik.

Nassar pun mengejutkan penonton ketika tiba-tiba mengambil alih kendang dan menabuhnya dengan bersemangat di atas panggung.

Selain Raisa yang berkolaborasi dengan Afgan, serta Nassar, ada pula penampilan memukau dari Setia Band, Ayu Ting-Ting, Rina Nose, hingga boy group asal Korea, XODIAC.

Adapun XODIAC membawakan total empat lagu andalan mereka, yakni Throw A Dice, Hey Day, Special Love, dan Alibi.

Salah satu personel XODIAC yang berasal dari Indonesia, Zayyan berkolaborasi dengan Ayu Ting-Ting lewat lagu Kopi Dangdut.

Tak hanya itu, ada pula penampilan memukau dari kolaborasi Afgan dengan Nassar yang menyanyikan lagu 'Seperti Mati Lampu'. Acara HUT Transmedia itu diutup oleh aksi panggung dari grup band Wali. (mcr7/jpnn)