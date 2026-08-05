Raisa Akhirnya Nyanyikan Cahaya Hati, Siap Warnai Pagelaran Sabang Merauke 2026

jpnn.com, JAKARTA - Cahaya Hati, lagu terbaru persembahan iForte dan Protelindo Group yang akan menjadi bagian dari Hikayat Srikandi Nusantara, tema Pagelaran Sabang Merauke – Hanya Indonesia yang Punya tahun ini akhirnya diperdengarkan.

Lagu tersebut dibawakan oleh Raisa dalam sesi latihan musik terbuka di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju pertunjukan pada 21–23 Agustus 2026 di Indonesia Arena, Jakarta.

Sesi latihan musik tersebut tidak hanya menghadirkan Cahaya Hati. Untuk pertama kalinya, gambaran menyeluruh mengenai arah musikal Hikayat Srikandi Nusantara, mulai dari aransemen orkestra, paduan suara, hingga kolaborasi dengan 50 alat musik tradisional yang akan mengiringi perjalanan cerita sepanjang pertunjukan juga ditampilkan.

Selain Raisa, latihan musik turut melibatkan Yura Yunita, Band PADI Reborn, Eross Candra, Joey Penny, Yuyun Arfah, Mirabeth Sonia, Christine Tambunan, Alicia Hartono, Galabby dan para penyanyi lainnya serta ratusan musisi dan paduan suara yang akan tampil dalam berbagai repertoar sepanjang pertunjukan.

Di bawah arahan Komposer dan Pengarah Musik Elwin Hendrijanto serta Konduktor Avip Priatna, media juga diperlihatkan bagaimana musik pop, orkestra, paduan suara, dan instrumen tradisional Indonesia dipadukan menjadi satu kesatuan musikal yang menghidupkan cerita Hikayat Srikandi Nusantara.

F. Aming Santoso, Presiden Direktur dan CEO iForte & Protelindo Group mengatakan musik selalu menjadi salah satu elemen penting dalam membangun pengalaman yang ingin dihadirkan melalui Pagelaran Sabang Merauke.

Musik memiliki kemampuan menyampaikan emosi bahkan sebelum sebuah dialog dimulai. Karena itu, setiap tahun, kualitas musikal Pagelaran Sabang Merauke semakin kreatif, kaya dan menjadi ajang kolaborasi untuk para seniman dan pelaku industri kreatif.

"Tahun ini, iForte dan Protelindo Group mempersembahkan lagu baru Cahaya Hati yang akan memperkuat cerita dalam pertunjukan kolosal spektakuler Pagelaran Sabang Merauke – Hanya Indonesia yang Punya: Hikayat Srikandi Nusantara," ungkap F. Aming Santoso dalam keterangan resmi.