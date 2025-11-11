menu
Raisa: Aku Enggak Mau Viral, Itu Bukan Tujuan Hidup
Penyanyi Raisa di kawasan Senayan, Jakarta pada Kamis (13/2). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, DEPOK - Penyanyi Raisa Andriana menyampaikan pesan menohok tentang fenomena budaya viral saat tampil di panggung Festival Jazz Goes To Campus (JGTC) ke-48 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Depok, Jawa Barat, baru-baru ini.

Di hadapan ribuan penonton, Raisa menegaskan bahwa dirinya tidak menjadikan keviralan sebagai tujuan hidup.

“Aku enggak mau viral. Viral itu bukan tujuan hidup ya, guys, ingat itu,” ujar Raisa dari atas panggung, yang langsung disambut tepuk tangan dan sorakan penonton.

Ucapan tersebut seolah menjadi refleksi dari sikapnya yang tetap rendah hati di tengah gempuran tren popularitas instan di media sosial.

Pernyataan itu disampaikan Raisa sebelum membawakan lagu terbarunya berjudul “Si Paling Mahir.”

Lagu tersebut menggambarkan seseorang yang berusaha terlihat baik-baik saja, meski sebenarnya sedang memendam perasaan sedih.

“Kadang orang bilang ‘aku enggak apa-apa kok’, padahal di dalamnya banyak yang belum terselesaikan,” katanya.

Pelantun “Mantan Terindah” itu juga mengajak penonton untuk lebih berhati-hati dalam menilai dan berkomentar tentang orang lain.

