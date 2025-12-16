menu
Raisa Cerai dari Hamish Daud, Begini Penjelasan Kuasa Hukum
Raisa dan Hamish Daud. Foto: Instagram/raisa6690

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Raisa dan Hamish Daud akhirnya resmi bercerai.

Majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan telah mengabulkan gugatan cerai Raisa terhadap Hamish Daud.

Keputusan tersebut ditetapkan secara verstek lantaran Hamish Daud selaku tergugat tidak pernah hadir selama persidangan.

Kuasa hukum Raisa, Putra Lubis telah mengonfirmasi mengenai putusan cerai kliennya.

"Alhamdulillah sudah putus verstek ya, mengabulkan gugatan dan menyatakan perkawinan antara Raisa dan Hamish putus karena perceraian," ungkap Putra Lubis, Selasa (16/12).

Menurutnya, perihal hak asuh anak telah disepakati oleh Raisa dan Hamish Daud di luar persidangan.

Raisa sepakat untuk melakukan co-parenting dengan Hamish Daud terhadap putrinya, Zalina.

"Baik jadi fokus Raisa dan Hamish hanya terkait status pernikahan saja yang kini sudah diputus bercerai, soal hak asuh sudah sepakat dengan co-parenting," bebernya.

