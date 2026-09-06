Raisa dan Mathis Molinie Kembali Jadi Perbincangan, Ini Sebabnya
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa Andriana dikabarkan telah memiliki kekasih atau pacar baru.
Dia dirumorkan tengah dekat dengan Mathis Molinie, chef asal Prancis.
Rumor tersebut kini makin santer diperbincangkan oleh penggemar setelah unggahan Raisa di Instagram.
Pemilik album Ambivert itu membagikan sejumlah foto, salah satunya diduga saat bersama Mathis Molinie.
Foto tersebut memperlihatkan dua pasang mata yang tampak berdekatan.
“A peek into my camera roll,” ungkap Raisa.
Unggahan mantan istri Hamish Daud itu spontan menuai respons dari netizen.
Banyak warganet yang menduga Raisa sudah mulai go public dengan Mathis Molinie. Sejumlah fan pun bahkan ikut mendukung hubungan asmara tersebut.
Penyanyi Raisa Andriana dikabarkan telah memiliki kekasih atau pacar baru. Dia dirumorkan tengah dekat dengan Mathis Molinie, chef asal Prancis.
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