Raisa Duet Bareng All 4 One di Konser Heart & Soul

jpnn.com, JAKARTA - Konser bertajuk Heart & Soul digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/6) malam.

Konser yang dipromotori oleh Color Asia Live dan Ottelo Asia tersebut menghadirkan tiga musisi ternama, yakni All 4 One, Brian McKnight, dan Raisa.

Berdasarkan pantauan, konser itu dimulai sekitar pukul 20.05 WIB.

Menariknya, panggung konser Heart & Soul mengusung konsep 360 derajat, sehingga penonton dari berbagai sisi tetap bisa melihat penampilan para musisi.

Konser tersebut dibuka dengan penampilan All 4 One, lalu dilanjutkan dengan Raisa yang menyanyikan penggalan lagu I Have Nothing milik Whitney Houston.

Kemudian, Brian McKnight membawakan lagu Sir Duke dari Stevie Wonder.

Sementara itu, All 4 One menyanyikan sejumlah lagu, seperti I Can Love You Like That, I Turn To You, hingga Beautiful As You.

Para penonton pun terdengar ikut bernyanyi bersama para musisi yang tampil. Momen menarik hadir ketika Raisa tampil di atas panggung bersama All 4 One.