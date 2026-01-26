Raisa Gelar Konser ambiVert Tour di Surabaya, Libatkan Rendy Pandugo
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa akan menggelar konser ambiVert Tour di Grand City Convex, Surabaya pada 1 Februari 2026.
Juni Concert secara resmi mengumumkan Rendy Pandugo sebagai kolaborator spesial untuk pemberhentian pertama tersebut.
Kota Pahlawan dipilih sebagai kota pembuka perjalanan tur ambiVert Tour, menjanjikan sebuah pengalaman musikal yang segar dan intim bagi para penggemar di Jawa Timur.
Dalam pertunjukan itu, Raisa akan membawakan seluruh materi dari album kelimanya, Ambivert, sebuah karya yang mengeksplorasi dualitas emosi manusia.
Kehadiran Rendy Pandugo sebagai tamu spesial diharapkan dapat memperkuat narasi album tersebut melalui kolaborasi panggung yang belum pernah terlihat sebelumnya.
Penjualan tiket untuk Raisa - ambiVert Tour Surabaya saat ini telah dibuka secara resmi melalui mitra platform Loket.com.
Penonton dapat memilih dari dua kategori utama yang tersedia, Premium Standing: Rp 400.000, General Admission: Rp 300.000.
Demi memudahkan para calon penonton, panitia penyelenggara menyediakan fasilitas penukaran tiket fisik pada hari pelaksanaan acara (On the Day) pada 1 Februari 2026 di Grand City Convex, Surabaya.
