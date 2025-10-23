Raisa Gugat Cerai Hamish Daud
jpnn.com, JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga Raisa dan Hamish Daud.
Pasalnya pelantun Serba Salah itu menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.
Kabar itu dikonfirmasi oleh Juru Bicara PA Jakarta Selatan, Abid.
"Yang nama yang tadi saudara sebut itu sudah ada," ujar Abid di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis (23/10).
Dia menyebut bahwa gugatan itu didaftarkan pada 22 Oktober 2025.
Abid mengatakan, pihak kuasa hukum Raisa yang memasukkan gugatan cerai tersebut.
"Pendaftaran semua melalui online, namanya e-court, electronic court, pengadilan. Diajukan oleh kuasa hukum," kata Abid.
Dia menuturkan sidang perdana perceraian Raisa dan Hamish Daud bakal digelar pada awal November mendatang.
Kabar mengejutkan dari rumah tangga Raisa dan Hamish Daud. Pasalnya pelantun Serba Salah itu menggugat cerai sang suami ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jadi Saksi di Sidang Cerai Tasya Farasya, Ibunda: Doain Yang Terbaik
- Erin Ancam Bongkar Pengkhianatan, Andre Taulany Merespons Begini
- Sudah Tak Serumah dengan Istri, Andre Taulany Pilih Tinggal di Apartemen
- Beli Tiket Konser Babyface Lewat BRImo, Dapatkan Diskon 25%
- Jalani Sidang Cerai, Andre Taulany: Mantap Banget Dari Dahulu
- Chikita Meidy Dituding Nusyuz karena Tak Dukung Suami Bermain Judi Online