menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Raisa Gugat Cerai Hamish Daud

Raisa Gugat Cerai Hamish Daud

Raisa Gugat Cerai Hamish Daud
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Raisa dan suaminya, Hamish Daud. Foto: Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga Raisa dan Hamish Daud.

Pasalnya pelantun Serba Salah itu menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Kabar itu dikonfirmasi oleh Juru Bicara PA Jakarta Selatan, Abid.

Baca Juga:

"Yang nama yang tadi saudara sebut itu sudah ada," ujar Abid di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis (23/10).

Dia menyebut bahwa gugatan itu didaftarkan pada 22 Oktober 2025.

Abid mengatakan, pihak kuasa hukum Raisa yang memasukkan gugatan cerai tersebut.

Baca Juga:

"Pendaftaran semua melalui online, namanya e-court, electronic court, pengadilan. Diajukan oleh kuasa hukum," kata Abid.

Dia menuturkan sidang perdana perceraian Raisa dan Hamish Daud bakal digelar pada awal November mendatang.

Kabar mengejutkan dari rumah tangga Raisa dan Hamish Daud. Pasalnya pelantun Serba Salah itu menggugat cerai sang suami ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI