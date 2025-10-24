menu
Raisa Gugat Cerai Hamish Daud, Sidang Perdana 3 November
Raisa dan suaminya, Hamish Daud. Foto: Instagram

jpnn.com - JAKARTA - Penyanyi Raisa Andriana menggugat cerai suaminya, Hamish Daud, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. 

Juru Bicara PA Jakarta Selatan Abid mengungkapkan sidang perdana perceraian pasangan selebritas itu akan digelar bulan depan.  

"Nanti itu tanggal 3 November," ujar Abid di PA Jakarta Selatan, Kamis (23/10).

Dia menyebut bahwa gugatan cerai itu didaftarkan pada 22 Oktober 2025 lalu melalui e-court.

Abid menyebut pihak kuasa hukum Raisa yang memasukkan gugatan cerai tersebut.

"Pendaftaran semua melalui online, namanya e-court, electronic court pengadilan ya. Diajukan oleh kuasa hukum," ungkapnya.

Sebelumnya, kabar mengejutkan dari rumah tangga Raisa dan Hamish Daud.

Pasalnya, pelantun Serba Salah itu menggugat cerai sang suami ke PA Jakarta Selatan.

