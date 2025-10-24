Raisa Gugat Cerai Hamish Daud, Sidang Perdana 3 November
jpnn.com - JAKARTA - Penyanyi Raisa Andriana menggugat cerai suaminya, Hamish Daud, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Juru Bicara PA Jakarta Selatan Abid mengungkapkan sidang perdana perceraian pasangan selebritas itu akan digelar bulan depan.
"Nanti itu tanggal 3 November," ujar Abid di PA Jakarta Selatan, Kamis (23/10).
Dia menyebut bahwa gugatan cerai itu didaftarkan pada 22 Oktober 2025 lalu melalui e-court.
Abid menyebut pihak kuasa hukum Raisa yang memasukkan gugatan cerai tersebut.
"Pendaftaran semua melalui online, namanya e-court, electronic court pengadilan ya. Diajukan oleh kuasa hukum," ungkapnya.
Sebelumnya, kabar mengejutkan dari rumah tangga Raisa dan Hamish Daud.
Pasalnya, pelantun Serba Salah itu menggugat cerai sang suami ke PA Jakarta Selatan.
Raisa resmi menggugat cerai Hamish Daud. Sidang perdana digelar 3 November 2025 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sidang Cerai Raisa dan Hamish Daud Digelar Awal November
- 3 Berita Artis Terheboh: Raisa Gugat Cerai, Kesibukan Suami Amanda Disorot
- Raisa Gugat Cerai Hamish Daud
- Jadi Saksi di Sidang Cerai Tasya Farasya, Ibunda: Doain Yang Terbaik
- Erin Ancam Bongkar Pengkhianatan, Andre Taulany Merespons Begini
- Sudah Tak Serumah dengan Istri, Andre Taulany Pilih Tinggal di Apartemen