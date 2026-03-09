Raisa Kagum Lihat Perjuangan Sheila Dara Dampingi Vidi Aldiano
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa Andriana menyebut bahwa Sheila Dara merupakan sosok pribadi dan istri yang luar biasa bagi Vidi Aldiano.
Dia bahkan menunjukkan kekagumannya kepada Sheila Dara atas cintanya yang luar biasa terhadap sang suami, Vidi Aldiano.
"Sheila sih luar biasa banget. Ngurus Vidi, benar-benar, aku sangat-sangat salut dan sangat luar biasa ngelihat cintanya Sheila buat Vidi ya," kata Raisa Andriana di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu (8/3).
Mantan istri Hamish Daud itu lantas mendoakan yang terbaik untuk mendiang Vidi Aldiano.
Tidak hanya itu, Raisa juga mendoakan agar Sheila Dara maupun anggota keluarga Vidi Aldiano lainnya diberi ketabahan dan keikhlasan dalam merelakan mendiang pelantun 'Nuansa Bening' tersebut.
"Doain Sheila dan keluarganya supaya bisa, ya bisa-bisa tabah dan tetap ikhlas," ucapnya.
Raisa sendiri tidak menampik dirinya sangat sedih ketika mendapat kabar meninggalnya Vidi Aldiano.
Walau demikian, ada perasaan lega yang terselip karena kini mendiang sahabatnya itu tak lagi harus merasakan sakit.
Penyanyi Raisa Andriana menyebut bahwa Sheila Dara merupakan sosok pribadi dan istri yang luar biasa.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ternyata Ini Makna Nuansa Biru di Balik Pemakaman Vidi Aldiano
- Curahan Hati BCL Setelah Kepergian Vidi Aldiano
- 3 Berita Artis Terheboh: Cerita Vidi sebelum Meninggal, Zendhy Bicara soal Viral Restoran
- Yura Yunita: Terakhir Mimpi Kami Pengin Haji Bareng-Bareng
- Keluarga dan Sahabat Antarkan Vidi Aldiano ke Peristirahatan Terakhir
- Enzy Storia Ungkap Komunikasi Terakhir dengan Vidi Aldiano, Gerakan Tangan Itu...