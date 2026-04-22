Raisa Live in Concert 2026 Libatkan Anggun Hingga Ariel NOAH

jpnn.com, JAKARTA - Raisa Live in Concert: Love & Let Go tidak lama lagi akan digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta pada 6-7 Juni 2026.

Menjelang konser, Juni Concert dan Antara Suara selaku promotor mengumumkan deretan kolaborator spesial yang akan tampil bersama Raisa dalam konser spesial tersebut.

Nama-nama besar seperti Anggun, Ariel NOAH, Rony Parulian, dan Barsena Bestandhi dipastikan akan berbagi panggung bersama Raisa dalam konser yang sangat dinantikan itu.

Raisa Live in Concert: Love & Let Go berlangsung selama dua hari dengan susunan penampil yang berbeda di

setiap harinya.

Pada 6 Juni 2026, Raisa siap berkolaborasi dengan Anggun, Ariel NOAH, dan Barsena.

Sementara pada 7 Juni 2026, Raisa tampil bersama Anggun, Rony Parulian, dan Barsena.

"Memilih kolaborator susah banget karena harus spesial dan enggak ketebak. Karena baru rilis ambiVert jadi kolaborasi sama yang ada dalam album. Sementara Ariel dan Anggun adalah dua whistlist aku, idola aku," kata Raisa di kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu (22/4).

Mengusung konsep emosional bertajuk Love & Let Go, konser tersebut akan menghadirkan pengalaman musikal yang lebih megah.