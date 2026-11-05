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Raisa Merayakan Ingatan 10 Tahun Lalu Lewat Handmade Night

Raisa Merayakan Ingatan 10 Tahun Lalu Lewat Handmade Night
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Raisa saat konser 'Handmade Night' di Graha Bakti Budaya, TIM, Jakarta Pusat, Kamis (5/11) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa Andriana menggelar konser bertajuk 'Handmade Night' di Graha Bakti Budaya, TIM, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (5/11) malam.

Konser untuk merayakan 10 tahun album Handmade milik Raisa tersebut digelar selama 2 hari yakni pada Rabu (4/11) dan Kamis (5/11).

Menariknya lagi, seluruh tiket Handmade Night terjual habis sejak jadwal konser diumumkan.

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Intro - Handmade menjadi pembuka penampilan penyanyi berusia 36 tahun tersebut malam ini.

"Welcome to Handmade Night," kata Raisa menyapa para penonton di Graha Bakti Budaya, kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (5/11).malam.

Penampilan Raisa dilanjutkan dengan membawakan lagu Biarkanlah dan Jatuh Hati.

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Terdengar suara penonton mulai ikut menyanyikan lagu-lagu tersebut.

Raisa lantas mengucapkan terima kasih seusai membawakan lagu Jatuh Hati.

Penyanyi Raisa Andriana menggelar konser bertajuk 'Handmade Night' di Graha Bakti Budaya, TIM, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (5/11) malam.

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