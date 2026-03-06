menu
Raisa Rela Pusing Demi Konser Love & Let Go

Penyanyi Raisa saat konferensi pers 'Raisa Live in Concert 2026' di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta pada Kamis (5/3). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa ternyata cukup pusing menyiapkan daftar lagu yang akan dibawakan dalam 'Raisa Live in Concert: Love & Let Go' di Jakarta Convention Center pada 6-7 Juni 2026.

Sebab, dia harus memilih lagu-lagu dari lima album yang telah diluncurkan.

"Pusing banget (buat song list). Alhamdulillah lagunya banyak banget, jadi harus ada yang 'dikalahkan'," kata Raisa saat konferensi pers di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta pada Kamis (5/3).

Musikus berusia 35 tahun itu mengaku harus mempertimbangkan beberapa faktor dalam memilih lagu untuk konser nanti.

Selain keinginan pribadi, Raisa juga menyiapkan lagu-lagu yang ingin didengar dan memanjakan penggemar.

"Pokoknya nanti ada 25 lagu lebih yang aku bawakan, kemungkinan juga ada featuring artist," jelas pemilik album ambiVert itu.

Raisa akan kembali menggelar konser spesial bertajuk 'Raisa Live in Concert: Love & Let Go' di Jakarta Convention Center pada 6-7 Juni 2026.

Konser yang dipromotori oleh Juni Concert bersama Antara Suara itu menghadirkan kolaborasi musikal bersama komposer ternama Andi Rianto dan Magenta Orchestra.

