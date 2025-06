Raisa Ungkap Peran Mendiang Gustiwiw dalam Album ambiVert

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa mengungkap peran mendiang Gusti Irwan Wibowo alias Gustiwiw dalam album terbarunya, ambiVert.

Dia mengatakan bahwa Gustiwiw terlibat dalam penulisan dua lagu yakni Ternyata Tanpamu (Cantik), dan It’s Okay To Not Be Okay.

"Ini dua lagu yang bikin senyum, good vibes banget," kata Raisa saat peluncuran ambiVert di Krapela, Jakarta Selatan pada Rabu (25/6).

Perempuan berusia 35 tahun itu menilai bahwa keterlibatan Gustiwiw dalam album ambiVert sangat penting.

Sebab, Raisa ingin menghadirkan beberapa lagu up beat yang memerlukan peran dan masukan dari Gustiwiw.

"Beliau good vibes banget, kami pengin lagu yang up beat, makanya butuh ketularan vibes Gusti," jelas pemilik nama lengkap Raisa Andriana itu.

Menurut Raisa, lokakarya bersama para produser di sebuah vila di kawasan Sentul, Jawa Barat berlangsung menyenangkan berkat kehadiran Gustiwiw.

Dia pun mengenang almarhum Gustiwiw sebagai sosok yang baik hati dan ceria.