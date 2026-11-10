Raisya Bawazier Resmi Bercerai, Zidan Bayar Nafkah Iddah-Mutah Rp120 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Kabar terbaru datang dari rumah tangga aktris Raisya Bawazier dan suaminya, Muhammad Zidan.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan cerai yang diajukan Muhammad Zidan terhadap aktris Raisya Bawazier.

Kuasa hukum Raisya Bawazier, Machi Ahmad mengatakan putusan tersebut dikeluarkan pada 6 November lalu.

Selain mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh Muhammad Zidan, majelis hakim juga memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Raisya Bawazier di hadapan sidang PA Jakarta Pusat.

"Pada tanggal 6 November kemarin, sudah adanya putusan dari tim majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Di mana dari hasil yang kami terima secara e-Court atau secara online, yang isinya mengabulkan permohonan pemohon," ujar Machi Ahmad di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (8/11).

"Yang kedua, memberikan izin kepada Muhammad Zidan selaku pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Raisya binti Hamdan atau Raisya Bawazier di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat," sambungnya.

Dalam putusan itu juga turut disebutkan poin lain, yakni mengenai nafkah iddah dan mutah.

Adapun Muhammad Zidan harus membayarkan nafkah iddah dan mutah masing-masing Rp 60 juta.