Raja Abdullah Sebut Indonesia Punya Posisi Sangat Penting dalam Komunitas Muslim

jpnn.com, JAKARTA - Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Raja Abdullah II ibn Al Hussein menegaskan bahwa Indonesia memiliki posisi penting dalam komunitas Muslim dunia, terutama dalam peran diplomatiknya pada masa-masa sulit.

Hal itu dia katakan saat dijamu oleh Presiden Prabowo Subianto, dalam jamuan santap malam kenegaraan, pada Jumat (14/11).

“Kami selalu memandang Indonesia sebagai bagian yang sangat penting dari komunitas Muslim. Peran Indonesia dalam urusan internasional, terutama di bawah kepemimpinan Anda, di masa-masa sulit ini sangatlah penting,” ucap Raja Abdullah kepada Prabowo.

Dia menuturkan kehadirannya di Indonesia bukan hanya sebagai kepala negara, melainkan sebagai saudara yang ingin mempererat kembali ikatan historis kedua bangsa.

Raja Abdullah bilang bahwa bantuan Yordania kepada Indonesia pada masa sulit merupakan wujud persaudaraan sejati.

“Inilah yang dilakukan saudara terhadap satu sama lain dan hal ini tidak berubah. Saya sangat senang bisa kembali ke sini untuk memperkuat tidak hanya ikatan fisik antara kita berdua, tetapi juga antara kedua negara kita,” kata dia

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan Indonesia memandang Yordania sebagai mitra penting dalam perjuangan perdamaian internasional, sekaligus sahabat dekat dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Prabowo juga menekankan hubungan Indonesia dan Yordania bukan semata-mata hubungan diplomatik biasa, melainkan hubungan yang dibangun atas dasar persaudaraan yang kuat dan harus diwariskan kepada generasi berikutnya.