Raja Juli Antoni & Jokowi Bertemu di Solo, Ini yang Dibahas

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni melakukan pertemuan dengan Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo. Pertemuan dilakukan di Solo, Jawa Tengah.

Sebelum melakukan pertemuan dengan Jokowi, Raja Juli Antoni menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Surakarta, Minggu (26/10).

"Di Solo selain hadir di acara Muhammadiyah, Alhamdulillah bisa silaturahmi dengan Bapak Presiden Ke-7, Bapak Jokowi," tulis Raja Juli Antoni di Instagram

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Kehutanan itu mendapatkan sejumlah nasehat.

Selain itu, dia juga mendapatkan traktiran mie dari Jokowi.

"Terima Kasih atas nasehat -nasehat bapak yang bergizi dan traktiran bakmi yang enak," ujarnya.

Selain itu, Raja Juli Antoni mengungkapkan, kondisi kesehatan Jokowi sudah makin membaik.

"Alhamdulillah kondisi beliau semakin membaik berkat doa kawan-kawan," tutupnya. (dil/jpnn)