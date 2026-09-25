Raja Juli: Dulu Ijazah Pak Jokowi, Hari Ini Mas Gibran, Mungkin Lusa Jan Ethes
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni buka suara soal ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Raja Juli menyebutkan saat ini lebih banyak permasalahan bangsa yang masih harus diurus dibandingkan mempermasalahkan ijazah Wakil Presiden.
Dia pun menyindir bahwa polemik ijazah keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo selalu dipermasalahkan.
“Dulu ijazah Pak Jokowi, hari ini Mas Gibran, mungkin besok Mas Kaesang, mungkin lusa ijazah Jan Ethes,” ucap Raja Juli di Istana Negara, pada Kamis (24/9) malam.
Menteri Kehutanan itu menilai bahwa orang yang mempermasalahkan riwayat pendidikan Gibran hanya melakukan manuver politik yang tidak beradab.
“Saya kira sekarang hidup di dunia modern yang serba transparan, ya, dan politik yang beradab perlu dikedepankan,” kata dia.
“Jadi, saya kira ini adalah manuver-manuver politik yang tidak beradab, ya,” lanjutnya.
Adapun, polemik mengenai syarat pendidikan Gibran kini tengah diperiksa Mahkamah Konstitusi melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Sekjen PSI Raja Juli pun menyindir bahwa polemik ijazah keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo selalu dipermasalahkan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Guntur PDIP: Jokowi Diminta Menunjukkan Ijazah, Malah Pamer KTA
- Bersurat ke MK, RAPI Desak Hakim Konstitusi Tolak Gugatan Pencalonan Gibran
- Gede Pasek Mencurigai Ada Skenario Suksesi di Balik Gugatan Ijazah Gibran
- Menteri Mukhtarudin Dampingi Wapres Gibran Terima Wakil PM Malaysia, MoU Pekerja Migran Dikebut
- Soal Peluang Duet dengan Gibran di Pilpres 2029, Dedi Mulyadi: Mikir Punya Pacar Saja Belum
- Gibran dan Dasco Tampil Akrab di Harlah PAN, ARPG: Bukti Hubungan Politik Keduanya Tetap Solid