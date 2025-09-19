Raja Juli: Latar Belakang Akademis Wamenhut Linier dengan Jabatan yang Diemban

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut wakilnya di lembaga, yakni Rohmat Marzuki punya rekam jejak mumpuni karena seorang akademis sektor kerimbaan.

Raja Juli berkata demikian setelah menghadiri serah terima jabatan (sertijab) Wamenhut di Auditorium Dr Sodjarwo, Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis (18/9).

"Mempunyai cv yang baik, track record yang baik. Beliau juga memiliki background akademis yang linier dengan amanat posisi yang diemban sekarang, yaitu di bidang kehutanan," kata dia.

Wamenhut saat ini dijabat Rohmat Marzuki setelah menggantikan Sulaiman Umar Shiddiq dalam proses reshuffle pada Rabu (17/9) kemarin.

Istri Mensesneg Wahyu Fibriyanti Prasetyo Hadi bersama jajaran Kemenhut turut hadir dalam sertijab pada Kamis ini.

Raja Juli berharap kehadiran Rohmat Marzuki bisa memperkuat Kemenhut dalam menjaga alam di Indonesia.

"Jadi, insyaallah dengan punya wamen yang baru, kehutanan akan lebih baik dan makin kuat dalam menjaga dan melestarikan hutan kita," ujar eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu.

Raja Juli pun mengajak Rohmat bisa saling bekerja sama secara tim untuk mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto di bidang kehutanan.