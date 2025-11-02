menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Raja Keraton Surakarta Meninggal Dunia, Berikut Jadwal Pemakaman

Raja Keraton Surakarta Meninggal Dunia, Berikut Jadwal Pemakaman

Raja Keraton Surakarta Meninggal Dunia, Berikut Jadwal Pemakaman
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suasana Kamandungan Keraton Surakarta Hadiningrat di Solo, Jawa Tengah, Minggu (2/11/2025). Foto: Aris Wasita

jpnn.com - JAKARTA - Raja Keraton Surakarta Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi meninggal dunia di RS Indriati Solobaru Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu (2/11).

Raja Keraton Surakarta tersebut meninggal pada usia 77 tahun.

Kabar meninggalnya Sinuhun dibenarkan oleh adik ipar PB XIII R.Ay Febri Hapsari Dipokusumo.

Baca Juga:

“Njih, nyuwun doanya (iya, minta doanya),” katanya melalui pesan singkat.

Kerabat Keraton Surakarta Hadiningrat Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Eddy S Wirabhumi yang juga adik ipar raja mengaku menerima kabar tersebut pada pukul 07.40 WIB.

“Iya, ada informasi barusan. Ya, di rumah sakit (meninggalnya),” katanya.

Baca Juga:

Mengenai tata cara pemakaman, dikatakannya, akan menyesuaikan dengan adat Keraton Surakarta.

“Ada acara adat, semua sesuai upacara adat,” katanya.

Raja Keraton Surakarta Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi meninggal dunia pada usia 77 tahun.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI