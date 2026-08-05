Rajawali Junior League 2026 Segera Digelar, Libatkan Arthur Irawan Hingga Greg Nwokolo

jpnn.com, JAKARTA - Dunia sepak bola usia dini Indonesia kembali bergairah dengan peluncuran Rajawali Junior League (RJL) 2026 oleh RTV.

Turnamen tersebut bakal digelar di Sport Center Kelapa Dua, Tangerang, pada 29-30 Agustus 2026.

Sebanyak 48 tim yang terdiri dari 32 tim kategori U-10 tingkat sekolah dasar serta 16 tim U-13 dari Sekolah Sepak Bola (SSB) siap unjuk gigi dan berkompetisi.

Mengusung tema Belajar, Berkompetisi, dan Tumbuh Bersama, RJL hadir sebagai wujud komitmen RTV dalam mendukung kemajuan sepak bola Indonesia melalui pembinaan sejak usia dini.

Kompetisi tidak hanya mengasah kemampuan teknis di lapangan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sportivitas, disiplin, kerja sama, kepemimpinan, serta rasa percaya diri yang akan menjadi bekal mereka di masa depan.

Rajawali Junior League juga dirancang sebagai festival keluarga yang menghadirkan pengalaman menyenangkan bagi seluruh pengunjung.

Selama dua hari penyelenggaraan, peserta, orang tua, pelatih, guru, komunitas sepak bola, hingga masyarakat umum dapat menikmati beragam aktivitas yang dikemas dalam konsep sportainment bernuansa semangat Kemerdekaan.

Beberapa di antaranya meliputi booth interaktif, aktivasi digital, permainan keluarga, hingga audisi terbuka untuk menjadi co-host program RTV.