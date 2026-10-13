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Rajin Sikat Gigi, Mengapa Masih Terlihat Kuning? Ini Cara Mengatasinya

Rajin Sikat Gigi, Mengapa Masih Terlihat Kuning? Ini Cara Mengatasinya
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Rajin sikat gigi, mengapa masih terlihat kuning? Ini penyebab dan cara mengatasinya. Foto dok. usmile

jpnn.com, JAKARTA - Rutin menyikat gigi tidak selalu membuat gigi terlihat lebih putih.

Meski sudah menjaga kebersihan mulut, sebagian orang mungkin mendapati warna giginya tetap tampak kekuningan.

Kondisi itu tidak selalu menandakan gigi kurang bersih. Selain noda dari makanan dan minuman, warna alami gigi juga memengaruhi tampilannya.

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Namun, warna kekuningan juga bisa berasal dari struktur alami gigi. Lapisan terluar gigi atau enamel memiliki sifat agak transparan sehingga warna dentin, yaitu lapisan di bawahnya yang secara alami cenderung kekuningan, dapat terlihat.

Selain itu, interaksi cahaya dengan enamel dan dentin turut memengaruhi warna gigi yang terlihat oleh mata.

Oleh karena itu, gigi yang bersih tidak selalu memiliki warna putih cerah.

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“Kebutuhan konsumen terhadap pasta gigi semakin beragam, termasuk untuk merawat noda dan menjaga tampilan gigi,” ujar Country Manager usmile Indonesia dan Malaysia Michelle, Selasa (13/10).

Ada sejumlah metode yang dapat digunakan untuk membantu memperbaiki tampilan warna gigi. Masing-masing memiliki mekanisme kerja berbeda.

Rajin sikat gigi, mengapa masih terlihat kuning? Ini penyebab dan cara mengatasinya.

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