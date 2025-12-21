Rajiv Bagikan 10 Ribu Paket Sembako di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat Saat Reses DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv membagikan sebanyak 10 ribu paket sembako kepada masyarakat di daerah pemilihan (dapil) II Jawa Barat meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka masa reses DPR RI sebagai upaya menyerap aspirasi masyarakat sekaligus membantu meringankan beban ekonomi warga.

Pembagian paket sembako dilakukan di sejumlah titik di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat dengan sasaran utama masyarakat berpenghasilan rendah, lansia serta warga yang terdampak kondisi ekonomi.

Paket bantuan tersebut berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan bahan pangan lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Rajiv mengatakan kegiatan pembagian sembako merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral wakil rakyat kepada masyarakat di daerah pemilihannya.

Menurutnya, masa reses bukan hanya sekadar agenda formal, tetapi momentum penting untuk turun langsung ke lapangan dan melihat kondisi riil masyarakat.

“Reses ini kami manfaatkan untuk bertemu langsung dengan masyarakat, mendengar keluhan mereka, dan memberikan bantuan yang diharapkan bisa sedikit meringankan kebutuhan rumah tangga warga,” ujar Rajiv, Jumat (19/12).

Selain menyalurkan bantuan sosial, Rajiv juga berdialog dengan masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian, pangan, dan kesejahteraan petani.