Rajiv DPR Apresiasi Kapolri Selidiki Dugaan Keterlibatan Korporasi dalam Kasus Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang mengambil langkah cepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk mendalami dugaan keterlibatan pihak asing dalam kasus karhutla di Indonesia.

Keterlibatan Polri dinilai penting, tidak hanya dalam membantu penanggulangan kebakaran, tetapi juga mengusut dugaan keterlibatan korporasi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Menurut dia, perkembangan penanganan karhutla termasuk penyelidikan terhadap sejumlah korporasi yang diduga menyebabkan kebakaran akan menjadi perhatian dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) karhutla Komisi IV DPR RI.

"Saya mengapresiasi langkah Polri yang turut terlibat dalam penanganan karhutla, termasuk menyelidiki sejumlah korporasi yang diduga berkaitan dengan terjadinya kebakaran. Data dan perkembangan penyelidikan ini akan kami bawa ke dalam rapat Panja Karhutla Komisi IV DPR RI untuk menjadi bahan evaluasi bersama,” kata Rajiv melalui keterangannya pada Jumat (23/10/2026).

Lebih lanjut, Rajiv menekankan karhutla membutuhkan keseriusan seluruh pihak mulai dari upaya pemadaman hingga penelusuran penyebab kebakaran.

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, proses penyelidikan perlu dilakukan secara profesional berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Nanti datanya kami dari Komisi IV DPR butuh disuplai sehingga bisa mencocokkan dengan data-data yang ada,” ujar Legislator asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II ini.

Anggota Fraksi Partai NasDem ini menilai pembahasan di Panja Karhutla dapat menjadi ruang untuk mengevaluasi langkah pemerintah dan aparat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.