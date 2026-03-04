Rajiv DPR Bagikan 30.000 Paket Sembako di Bandung

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv membagikan sebanyak 30.000 paket sembako kepada masyarakat dalam rangka bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026.

Bantuan tersebut disalurkan di sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dan didampingi oleh Wakapolresta Bandung AKBP Putu Hendra Binangkari.

Kegiatan ini dilakukan saat memasuki masa Reses DPR RI Masa Sidang III Tahun 2025-2026 yang diawali dari Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Rajiv merupakan Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Provinsi Jawa Barat II meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

“Saya akan berikan kenang-kenangan berupa paket sembako, mudah-mudahan dapat membantu meringankan beban masyarakat di Kecamatan Ciparay. Semoga bermanfaat di tengah nuansa bulan Ramadan ini,” ujar Rajiv dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).

Selain berbagi sembako, Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem ini juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Lebaran.

Menurut dia, momen Ramadan hingga Idulfitri biasanya diikuti peningkatan permintaan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, daging, dan telur.

“Karena itu, saya mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait memastikan distribusi berjalan lancar agar tidak terjadi lonjakan harga yang memberatkan masyarakat,” ujarnya.