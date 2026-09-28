Rajiv DPR: Dog Does Disco Bukan Sekadar Festival Anjing, UMKM Ikut Tumbuh

jpnn.com, JAKARTA - Pergelaran Dog Does Disco (DDD) di Central Park, Jakarta kembali diselenggarakan tahun 2026 dengan mengusung semangat kebersamaan komunitas pencinta hewan pada 25-27 September 2026.

Memasuki tahun ke-14, kegiatan tersebut menunjukkan perkembangan minat masyarakat terhadap aktivitas yang melibatkan hewan peliharaan sekaligus menjadi ruang interaksi bagi komunitas dan pelaku usaha lokal.

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mengapresiasi konsistensi penyelenggara yang selama lebih dari satu dekade mempertahankan kegiatan tersebut.

"Saya mengapresiasi Dog Does Disco tahun ini memasuki tahun ke-14 bersama Central Park. Target sekitar 600 anjing dan sekitar 12.000 pengunjung selama tiga hari menunjukkan antusiasme masyarakat terus berkembang,” kata Rajiv melalui keterangannya pada Senin (28/9/2026).

Menurut dia, keberlangsungan Dog Does Disco tidak hanya menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap hewan peliharaan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana komunitas dapat berkembang menjadi gerakan sosial yang positif.

"Dog Does Disco membuktikan kecintaan terhadap hewan dapat berkembang menjadi sebuah gerakan komunitas yang positif dan konsisten,” ujar Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem ini.

Dog Does Disco bermula dari komunitas kecil pencinta anabul. Kemudian, kegiatan tersebut berkembang dan kini telah memasuki penyelenggaraan tahun ke-14 di Central Park.

Pergelaran ini menjadi bagian dari perjalanan panjang Alkimia Production yang didirikan Amanda Soekasah, Janna Soekasah, dan Wulan Guritno, berkolaborasi dengan Kumpul di Rumah yang didirikan Mira Damayanti dan telah 18 tahun menyelenggarakan kegiatan Dog Does Disco.