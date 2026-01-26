Rajiv DPR Dorong Investigasi Insiden Kecelakaan Maut Mobil Dinas TNI di Bandung

jpnn.com, JAKARTA - Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan menewaskan dua anggota Polri di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mendapat perhatian dari kalangan legislator.

Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Rajiv mendorong peristiwa tersebut ditelusuri secara menyeluruh sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Insiden kecelakaan maut tersebut terjadi di Jalan Tugu 2, Kampung Cimeta, Desa Tugu Mukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pada Minggu (25/1/2026).

Kecelakaan melibatkan truk dinas TNI dari Kesatuan Batalyon Arhanud 3 dengan nomor dinas 6719-III yang dikemudikan oleh Muhamad Ritwan.

Sementara itu, korban merupakan dua personel Polri yakni Aiptu Hendra Kurniawan dan Aipda M Jerry Sonconery, Anggota Polres Cimahi yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas.

Keduanya diketahui tengah menjalankan tugas kemanusiaan menuju lokasi penanganan bencana longsor di wilayah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Rajiv menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya dua anggota Polri tersebut.

Menurutnya, pengabdian para korban dalam menjalankan tugas negara patut mendapat penghormatan setinggi-tingginya.