Rajiv DPR Ingatkan Distributor Jangan Coba-coba Gelapkan Pupuk Bersubsidi untuk Petani!

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mengadakan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) kepada para petani di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Tujuannya, kata Rajiv, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bersama terkait mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi.

Pada kesempatan itu, Rajiv mengingatkan para distributor dan kios agar tidak mempersulit petani untuk membeli pupuk subsidi.

Menurut dia, banyak petani yang sudah memiliki persyaratan lengkap tapi distributor atau kios berdalih stok barangnya tidak ada. Padahal, barang pupuk subsidinya itu banyak.

“Mafia pupuk harus hati-hati. Ini saya enggak ngancem. Misalnya, saya cek di Kabupaten Bandung ternyata penyerapan pupuk subsidinya rendah sekitar 40-50%. Ada apa ini? Mungkin ada mafianya atau memang petaninya yang tidak mengerti cara menebusnya?,” kata Rajiv melalui keterangannya pada Kamis (18/9/2025).

Untuk itu, Rajiv mengajak para petani bekerja sama agar benar-benar bisa mendapatkan harga pupuk subsidinya sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

Kemudian, kata dia, jangan sampai petani dipermainkan oleh para distributor atau kios. Jika ditemukan ada yang mempermainkan petani, Rajiv mengatakan Komisi IV DPR tidak segan-segan untuk menindaklanjutinya dengan tegas.

“Kalau hari ini punya mimpi mau memainkan dan menggelapkan pupuk, saya kasih tahu dari sekarang secara baik-baik. Saya tidak tidak peduli kamu punya back up siapa, saya tidak peduli kamu dulu dapat izin dari distributor, dari kios karena anggota dewannya siapa, mau sedang menjabat atau pensiun. Kalau ada yang memainkan para petani, saya pastikan izinnya akan saya cabut dan proses pidananya,” tegas Rajiv.