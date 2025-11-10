Rajiv Komisi IV DPR Minta Kemenhut Gandeng Polri untuk Menjaga Taman Nasional dan Kawasan Hutan Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Terbongkarnya kasus tambang pasir ilegal yang merusak kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), Magelang, Jawa Tengah yang merugikan negara hingga hingga Rp 3 triliun menjadi perhatian serius Komisi IV DPR RI.

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mengapresiasi kesigapan polisi mengungkap pelaku penambangan ilegal sekaligus prihatin dengan perusakan taman nasional yang terjadi di depan mata dan sudah berlangsung cukup lama.

“Saya apresiasi gerak cepat Polisi yang berhasil mengungkap penambangan ilegal di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, yang berlangsung sudah cukup lama dan merusak ekosistem hutan,” ucap Rajiv dalam siaran tertulisnya pada Senin (10/11/2025).

Baca Juga: Rajiv Nasdem Soroti Anggur Hijau Terkontaminasi Sianida di Menu MBG

Politikus Partai NasDem ini mengatakan perambahan kawasan taman nasional tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena sudah banyak hutan dan taman nasional di Indonesia hancur akibat kurang cepatnya penegakan hukum oleh Kemenhut.

“Persoalan utama hari ini bukan lagi sekadar ketiadaan aturan, melainkan kurangnya kesigapan dan lemahnya daya paksa penegakan hukum oleh Kementerian Kehutanan di lapangan," ungkap politikus muda ini.

Dia menegaskan tidak ada alasan bagi Kemenhut, khususnya Ditjen Gakkum untuk menangani persoalan ini secara parsial dan sporadis sehingga harus melibatkan Kepolisian dalam semua aspek penegakan hukum.

Baca Juga: KPK Periksa Legislator NasDem Rajiv Terkait Kasus CSR di Cirebon

“Dalam kondisi skala kejahatan sebesar ini, Ditjen Gakkum LHK terbukti tidak dapat bekerja sendiri. Kepolisian khususnya Bareskrim harus dilibatkan dan menjadi bagian integral, sistematis, dalam setiap penanganan kasus perambahan hutan dan tambang ilegal di kawasan hutan dan taman nasional,” tegas Rajiv.

Menurut Rajiv, jika Ditjen Gakkum kesulitan mengimbangi kecepatan dan skala kerusakan yang terjadi, maka pelibatan Kepolisian akan membuat pemberantasan tambang ilegal dan perambahan hutan berlangsung cepat dan efektif.