Rajut Persaudaraan, Untar Jadi Tuan Rumah Pesparawi Mahasiswa Nasional 2026
jpnn.com, JAKARTA - Universitas Tarumanagara (Untar) menjadi tuan rumah Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Mahasiswa Nasional 2026 yang berlangsung pada 20–23 Oktober 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) ini mempertemukan mahasiswa dari berbagai daerah melalui kompetisi seni paduan suara.
Mengusung tema “Bersatu dalam Harmoni, Berkarya dalam Kasih, Memberi Dampak”, Pesparawi diikuti 25 kontingen perguruan tinggi dengan total 1.150 orang, terdiri atas mahasiswa, pelatih, ofisial, dan pendamping.
Perguruan tinggi yang berpartisipasi telah melalui dan dinyatakan lolos seleksi pra-nasional.
Semangat keberagaman menjadi salah satu pesan utama dalam pembukaan Pesparawi pada Kamis (22/10).
Rektor Untar Prof. Amad Sudiro mengibaratkan paduan suara sebagai cerminan kehidupan yang membutuhkan sikap saling menghargai untuk menciptakan harmoni.
Untar menjadi tuan rumah Pesparawi Mahasiswa Nasional 2026 dengan mengusung tema “Bersatu dalam Harmoni, Berkarya dalam yang berlangsung pada 20–23 Oktober 2026
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