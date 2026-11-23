jpnn.com, SERPONG - Transformasi beban kerja pusat data atau data center di Indonesia memasuki fase krusial.

Jika fasilitas konvensional sebelumnya dirancang untuk menangani kepadatan daya belasan hingga puluhan kilowatt (kW) per rak server, gelombang adopsi kecerdasan buatan (AI) dan komputasi awan berskala besar kini mendorong kebutuhan daya melonjak ke kisaran 100 kW hingga 200 kW per rak.

Lonjakan kepadatan panas ekstrem ini menjadi ujian bagi operator data center di Indonesia.

Sebab, Indonesia beroperasi di wilayah beriklim tropis dengan suhu dan kelembapan udara tinggi sepanjang tahun.

Atas kondisi tersebut, Midea Building Technology (MBT) bersama Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) mencoba menekankan pembangunan pusat data masa depan dengan tidak lagi sekadar mengejar kapasitas megawatt.

Efisiensi sistem pendinginan (thermal management), kepatuhan terhadap standar keberlanjutan lingkungan, serta ketersediaan engineer lokal yang menguasai teknologi generasi baru menjadi penentu utama daya saing industri.

Data Center Sales Manager MBT Andi Terahady mengatakan tantangan iklim Tropis dan Rak Berdensitas Tinggi di negara empat musim itu, operator pusat data dapat memanfaatkan udara luar bersuhu rendah (free cooling) selama beberapa bulan untuk menekan konsumsi listrik mesin pendingin.

"Sebaliknya, fasilitas di Indonesia harus bekerja keras melawan suhu ambien yang tinggi hampir setiap hari, sementara regulasi maupun konsumen global semakin menuntut rasio Power Usage Effectiveness (PUE) yang kompetitif di bawah 1,5, bahkan mendekati 1,2," kata Andi dalam focusing and breakthrough for growth Midea Building Technologies Indonesia Summit 2026 yang berlangsung di Episode Hotel Gading Serpong, Selasa (17/11).