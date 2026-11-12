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Raker dengan Kapolri, Komisi III DPR Minta Semua Fakta Penyadapan Ilegal Dibuka

Raker dengan Kapolri, Komisi III DPR Minta Semua Fakta Penyadapan Ilegal Dibuka
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Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Foto: source for JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta  Kapolri Suyudi membuka semua fakta-fakta soal kasus penyadapan ilegal dalam raker tersebut.

Habiburokhman meminta Kapolri Suyudi membuka rangkaian perbuatan ilegal yang diduga dilakukan tersangka berinisial LSP.

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Selain penyadapan, kata dia, diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya seperti surveilans ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi, dan lain lain.

"Yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya," kata Habiburokhman.

Dia menilai informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Jika nantinya terbukti, kata dia, hal itu merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

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Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal.

Para tersangka yang merupakan personel Polri diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap presiden, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha pada 2025 hingga 2026.

Komisi III DPR RI meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membuka semua fakta terkait kasus penyadapan ilegal.

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