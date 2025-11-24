Raker Komisi I Bareng Menhan dan Panglima TNI Tertutup Bagi Umum

jpnn.com, JAKARTA - Komisi I DPR RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11).

Ketua Komisi I Utut Adianto menjadi legislator yang memimpin Raker yang dinyatakan tertutup untuk umum.

Utut sebelum rapat dinyatakan tertutup menekankan pentingnya memperkuat persatuan nasional.

"Sebelum kita mulai, rasanya sedikit dari pimpinan, kita ini memang ke depan harus makin merajut persatuan nasional kita," kata dia, Senin.

Utut melanjutkan semangat persatuan sejalan dengan semangat yang diterapkan Presiden RI Prabowo Subianto sejak memimpin Indonesia.

"Semangat yang kita baca dari Bapak Presiden itu me-restart, me-reset kilometer nol, saling memaafkan menatap masa depan. Mudah-mudahan ini bisa jadi panduan kita bersama," ujarnya.

Utut selanjutnya mengatakan Raker dengan Sjafrie dan Agus dihadiri 25 legislator dari delapan fraksi di DPR.

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu kemudian mengetuk sekali palu sebagai tanda Raker dimulai dan tertutup bagi umum.