jpnn.com, GARUT - Sepanjang September 2025 hingga November 2026, DPC PERADI Jakarta Barat melaksanakan 88 kegiatan. Hal ini dilaporkan dalam Rapat Kerja Cabang (Rakercab) di Garut, Jawa Barat dari 25-27 November 2006.

Rakercab yang diikuti 111 peserta terdiri dari pengurus dan anggota ini mengusung tema “Berkarya dan Bersatu dalam Memajukan DPC PERADI Jakarta Barat dengan Menjaga Solidaritas, Akuntabilitas, dan Harmoni.”

Menurut Ketua DPC PERADI Jakarta Barat Suhendra Asudo Hutabarat, kegiatan ini menjadi forum bagi pengurus untuk menyampaikan laporan kinerja, mengevaluasi pelaksanaan program kerja sepanjang September 2025 sampai dengan November 2026 dan menyusun prioritas program kerja cabang.

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“Kami melaporkan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas dari para pengurus periode ini,” kata Asido.

Lebih lanjut, Asido menjelaskan 88 Kegiatan DPC dalam kurun waktu September 2025 hingga November 2026 tersebut diantaranya pihaknya rutin menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) setiap bulan yang telah menghasilkan lebih dari 9000 alumni PKPA dari bulan November 2021.

Program tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan empat perguruan tinggi, selain itu DPC juga menyelenggarakan pendidikan mediator, pelatihan hukum, seminar, webinar, program level up, ngeteh bareng, kegiatan-kegiatan dibidang olahraga, turnamen mini soccer, catur, billiard, kegiatan sosial, Penyerahan Uang Duka & Penghiburan, kerohanian, buka puasa bersama, halalbihalal, natal, penyelenggaraan PERADI IDOL, dan berbagai kegiatan lainnya.

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“Dalam dua tahun sejak diluncurkannya program level up sebagai kegiatan yang mendukung peningkatan pengetahuan dan kemampuan alumni PKPA,” kata Asido.

Perhatian DPC PERADI Jakarta Barat kepada anggotanya tak hanya menyangkut profesionalitas sebagai advokat, tetapi juga dari sisi kemanusiaan. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan donor darah, seminar pencegahan kanker.