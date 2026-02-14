Rakerkab KONI Klungkung 2026 Prioritaskan TC Atlet Berprestasi
jpnn.com, KLUNGKUNG - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Klungkung menggelar Rapat Kerja Kabupaten (Rakerkab) 2026 di Gedung KNPI Klungkung, Jumat (13/2).
Forum tahunan ini merumuskan program prioritas yang menitikberatkan pada pemusatan latihan (training center/TC) bagi atlet peraih medali serta penguatan tata kelola organisasi.
Rakerkab dibuka Bupati Klungkung I Made Satria yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Klungkung, Dewa Gede Darmawan.
Dalam sambutannya, dia menekankan pentingnya sinergi antara pengurus KONI dan cabang olahraga (cabor) guna meningkatkan daya saing atlet Klungkung di tingkat provinsi maupun nasional.
Ketua Umum KONI Kabupaten Klungkung, Aa Gde Anom, menyatakan Rakerkab 2026 harus menjadi titik tolak pembinaan yang lebih terarah dan disiplin. Ia menegaskan pentingnya penguatan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
"Kami punya modal prestasi, tinggal diperkuat dengan TC yang tepat sasaran, tryout terukur, serta administrasi yang rapi dan akuntabel,” ujar Anom.
Dalam persiapan menuju Porprov 2027, KONI Klungkung akan memberikan pembinaan berkelanjutan bagi atlet peraih 87 medali emas dan 113 medali perak pada Porprov sebelumnya yang masih memenuhi syarat usia.
Program tryout dan pemusatan latihan intensif dijadwalkan mulai Agustus 2026.
Rakerkab KONI Klungkung 2026 fokus pada TC atlet berprestasi dan penguatan tata kelola.
