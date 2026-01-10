Rakernas I PDIP 2026 Bentuk 7 Komisi Substansial Jawab Tantangan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan 2026 yang dibuka secara resmi pada HUT ke-53 partai, menampilkan format berbeda dan lebih substansial. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan Rakernas ini menjadi momentum kritis bagi partai untuk melakukan evaluasi, kritik, otokritik, dan menentukan arah ke depan menjawab persoalan bangsa.

Sebagai langkah konkret, Rakernas yang berlangsung hingga 12 Januari 2026 ini membentuk tujuh komisi kerja, mengembangan dari format sebelumnya yang hanya tiga komisi.

“Ini menunjukkan partai menaruh skala prioritas terhadap berbagai persoalan pokok rakyat,” tegas Hasto dalam konferensi pers pembukaan di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1).

Ketujuh komisi tersebut adalah:

1. Komisi Sikap Politik: Membahas sikap politik internal dan eksternal partai, termasuk respons terhadap isu-isu terkini seperti Pilkada.

2. Komisi Program: Terbagi dalam subkomisi Pemerintahan, Kerakyatan, dan Hubungan Internasional, membahas berbagai persoalan aktual seperti desentralisasi dan TKD.

3. Komisi Organisasi: Fokus pada konsolidasi struktur partai hingga ke akar rumput (ranting) serta rekrutmen dan pendidikan politik.

4. Komisi Pemenangan Pemilu: Merancang strategi untuk Pemilu Legislatif dan Pilkada mendatang.